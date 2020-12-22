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22 грудня 2020, 10:19 3

Напад на медичних працівників має дуже сурово каратися - голова МОЗ

22 грудня 2020, 10:19 3
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Відповідні зміни до законодавства вже розроблені
Відповідні зміни до законодавства вже розроблені
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України розробило зміни до законодавства щодо посилення покарання за напад на медичних працівників, зокрема і для супроводу медиків співробітниками Нацполіції.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Покарання за напад на медичних працівників має дуже сурово каратися, і відповідні зміни до законодавства вже розроблені, і є у Верховній Раді. Дуже розраховуємо на прийняття цього законопроєкту", - повідомив міністр.

За його словами, МОЗ розробило зміни до відповідних законів, і зараз вони проходять погодження з членами уряду в якому будуть передбачено за потреби й за викликом медичних працівників супровід Національної поліції для здійснення виклику і здійснення своєї роботи.

Степанов вважає, що медикам має бути наданий статус, який є у журналістів або інших службовців щодо виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, Зеленський наказав Кабміну забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків.

Максим Степанов МОЗ медики законопроєкт поліція
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