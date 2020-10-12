Бондаренко відмовився вводити обмеження "помаранчевої" зони в Черкасах

На думку мера, в місті немає достатньої кількості хворих коронавірусом

На думку мера, в місті немає достатньої кількості хворих коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

Міська рада Черкас ухвалила рішення не вводити в місті обмеження "помаранчевої" зони карантину, там вважають, що рішення про внесення міста в "помаранчеву" зону є передчасним.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає RegioNews.

Про введення "помаранчевої" зони в нашому місті - вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити "помаранчеву" зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях", - сказав Бондаренко.

За його словами, у місті поки не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

Потрібно дати допрацювати школам в нормальному режимі і тільки потім йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств і закладів, то в першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати і спокійно жити", - зазначив мер.

Він зазначив, що зараз в міських лікарнях перебувають 67 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з яких 48 - жителі Черкас.

Нагадаємо, 12 жовтня в регіонах і містах України почало діяти нове карантинний зонування, покликане запобігти поширенню епідемії коронавіруса.