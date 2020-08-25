В Україні можуть продовжити карантин до 1 листопада - Шмигаль

Найбільш постраждалі області від COVID-19 - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська

Найбільш постраждалі області від COVID-19 - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин в Україні до 1 листопада 2020 року у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні.

Як передає RegioNews про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Загальна кількість осіб, хворих коронавірусною інфекцією в Україні з початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі сьогодні області - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.

Враховуючи негативну динаміку захворюваності Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

Але карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що за 24 серпня найбільша кількість випадків хвороби зареєстровано в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківської області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 та в місті Києві – 130.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)