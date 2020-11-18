Вчителів та медиків Львова почали перевіряти тестами на COVID-антиген

У місті проведуть дві хвилі тестування медиків, вчителів і вихователів

У місті проведуть дві хвилі тестування медиків, вчителів і вихователів

Фото: Facebook

У Львові почнуть перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген медиків і працівників сфери освіти.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Садовий розповів, що у середу місто отримало 10 тисяч тестів, і до кінця місяця має отримати ще 50 тисяч. Ними проведуть мінімум дві хвилі тестування медиків, вчителів і вихователів.

За його словами, організувати масове тестування всього населення міста неможливо через складність організації і високі грошові затрати.

Згідно з рекомендаціями, щоб масове тестування було ефективним, потрібно провести кілька хвиль тестування всього населення. Бюджет для Львова складе від 500 мільйонів гривень, не рахуючи вартості власне організації. В Словаччині, наприклад, залучили військових і експертів з Австрії", - сказав Садовий.

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