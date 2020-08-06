МОЗ відреагував на рішення Луцька та Тернополя не посилювати карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що за такі рішення існує відповідальність

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що за такі рішення існує відповідальність

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що йому прикро від рішень Луцька та Тернополя не посилювати карантин у зв'язку з віднесенням регіонів до червоної зони.

Про це він повідомив під час брифінгу у Львові, пише Regionews з посиланням на РБК-Україна.

За словами Степанова, критерії, за якими визначаються зони епідемічної небезпеки, однакові для всієї України.

Неважливо назву міста або посади. Коли люди говорять, що "я не буду виконувати", то за це є, по-перше, відповідальність ... Це не просто чиєсь бажання, давайте ми когось переведемо в ту чи іншу зону. Це чітко визначений порядок, усіма протоколами, яким чином регіон перекладається в той чи інший рівень небезпеки ", - пояснив Степанов.

Він нагадав, що ці критерії визначили на засіданні уряду 22 липня, вони відкриті і постійно публікуються на веб-сайті МОЗ.

Тут немає ніякої політики. Тому прикро, що така реакція, звичайно, що вони замість того, щоб подумати про здоров'я своїх громадян, починають переходити в іншу площину", - додав міністр.

Степанов зазначив, що українське законодавство чітко визначає відповідальних за контроль дотримання карантину і передбачає конкретну відповідальність за невиконання цих обмежень.

Раніше Степанов пригрозив режимом НС регіонам, які протестують проти карантину