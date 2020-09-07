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07 вересня 2020, 14:35 2

Умань цього року відвідають 3 тис. паломників, усіх протестують на COVID-19, - Аваков

07 вересня 2020, 14:35 2
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В місті будуть введені технічні обмеження
Фото з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що цього року для святкування єврейського нового року Рош га-Шана Умань відвідають 3 тисячі паломників.

Про це він заявив під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименко, мера Умані Олександра Цебрія, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Він зазначив, що всі паломники пройдуть тести на COVID-19.

"За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб", - заявив він.

За його словами, підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що в Умані вже у 6 хасидів підтвердили захворювання COVID-19.

Також повідомлялося, що в Умані під час святкування єврейського Нового року закриють ресторани і частину шкіл.

коронавірус карантин Черкаська область Умань хасиди
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