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16 жовтня 2020, 13:22 2

Ситуація погіршується: у Києві все більше шкіл закривають на карантин через COVID-19

16 жовтня 2020, 13:22 2
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Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів
Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті на карантин закрито 8 шкіл через випадки захворювання COVID-19 серед вчителів, а також закриті і 3 дитсадка.

Про це він розповів під час пресконференції, передає RegioNews.

Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - в Печерському районі, три - в Оболонському, і по одній - в Подільському і Дарницькому районах", - повідомив Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні загалом знаходиться 598 класів у 182 школах.

Також через виявлені випадки захворювання закриті 86 груп в 75 дитсадках, три садочки закрито на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці - понад 55%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19.

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карантин школа дитячий садок навчання Віталій Кличко
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