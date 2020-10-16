Ситуація погіршується: у Києві все більше шкіл закривають на карантин через COVID-19

Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів

Загалом хворіють 579 школярів і 449 педагогів

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті на карантин закрито 8 шкіл через випадки захворювання COVID-19 серед вчителів, а також закриті і 3 дитсадка.

Про це він розповів під час пресконференції, передає RegioNews.

Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - в Печерському районі, три - в Оболонському, і по одній - в Подільському і Дарницькому районах", - повідомив Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні загалом знаходиться 598 класів у 182 школах.

Також через виявлені випадки захворювання закриті 86 груп в 75 дитсадках, три садочки закрито на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці - понад 55%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19.

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