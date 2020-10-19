Препарат для лікування COVID-19 вже закуплений та транспортується до України - Ляшко

Препарат має з'явитися найближчим часом

Препарат має з'явитися найближчим часом

Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що держава вже закупила препарат "Ремдесивір", який, за його словами, допомагає у лікуванні наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Віктор Ляшко заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомляв, що летальність від COVID-19 в Україні становить близько 2%.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).