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19 жовтня 2020, 09:26 1

Препарат для лікування COVID-19 вже закуплений та транспортується до України - Ляшко

19 жовтня 2020, 09:26 1
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Препарат має з'явитися найближчим часом
Препарат має з'явитися найближчим часом
Фото: з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що держава вже закупила препарат "Ремдесивір", який, за його словами, допомагає у лікуванні наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Віктор Ляшко заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомляв, що летальність від COVID-19 в Україні становить близько 2%.

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Віктор Ляшко вакцина карантин коронавірус пандемія
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