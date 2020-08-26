У Київраді ще один депутат підхопив коронавірус
Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест
Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест
Депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом.
Про це Яловий повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"Враховуючи загальну ситуацію з захворюваності, вирішив зробити тест. Вчора прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний", - написав Яловий.
За його словами, він почуває себе "непогано".
Він також додав, що залишиться на самоізоляції і буде працювати дистанційно.
Раніше повідомлялося, що депутат Київради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.
Як відомо, в Україні за минулу добу коронавірусом заразилися ще 1670 осіб.
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