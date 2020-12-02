09:29  02 грудня
Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
11:52  02 грудня
Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
11:22  02 грудня
В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 10:41 9

Люди бояться: Степанов пояснив, чому українці не проходять обстеження

02 грудня 2020, 10:41 9
Читайте также на русском языке
Вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування, вважає міністр
Вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування, вважає міністр
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що через недофінансування медичної системи пацієнти купують ліки за свій рахунок, тому вони рідше звертаються в заклади охорони здоров'я.

Як передає RegioNews, про це Степанов розповів під час брифінгу.

Чому не йдуть обстежуватися? Тому що вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування - скільки буде коштувати їм лікування. І потім іноді при важких захворюваннях (такі як онкологічні) починати продавати все, що у них є, щоб просто одужати, щоб просто жити", - повідомив міністр.

Він додав, що базова річ будь-якої країни - належне фінансування системи охорони здоров'я. "Міністерство охорони здоров'я розробило такий розрахунок. Ми порахували все до гривні. Там немає розкоші, там немає надлишків. Там є мінімальна потреба, яка необхідна для фінансування медицини".

Це потрібно для того, щоб коли люди їхали в лікарню - вони не думали, за що купити ліки і що робити, якщо ліки купити нема за що. За нашими розрахунками ця сума становить 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому не підтримав проєкт бюджету на 2021 рік.

смерть бюджет МОЗ ліки лікування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
Всі відео »
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Миколаїв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
Всі публікації »
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Всі блоги »