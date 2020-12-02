Люди бояться: Степанов пояснив, чому українці не проходять обстеження

Вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування, вважає міністр

Вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування, вважає міністр

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що через недофінансування медичної системи пацієнти купують ліки за свій рахунок, тому вони рідше звертаються в заклади охорони здоров'я.

Як передає RegioNews, про це Степанов розповів під час брифінгу.

Чому не йдуть обстежуватися? Тому що вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування - скільки буде коштувати їм лікування. І потім іноді при важких захворюваннях (такі як онкологічні) починати продавати все, що у них є, щоб просто одужати, щоб просто жити", - повідомив міністр.

Він додав, що базова річ будь-якої країни - належне фінансування системи охорони здоров'я. "Міністерство охорони здоров'я розробило такий розрахунок. Ми порахували все до гривні. Там немає розкоші, там немає надлишків. Там є мінімальна потреба, яка необхідна для фінансування медицини".

Це потрібно для того, щоб коли люди їхали в лікарню - вони не думали, за що купити ліки і що робити, якщо ліки купити нема за що. За нашими розрахунками ця сума становить 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому не підтримав проєкт бюджету на 2021 рік.