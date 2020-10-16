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16 жовтня 2020, 11:55

Міністр Чернишов заразився коронавірусом

16 жовтня 2020, 11:55
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Він планує провести найближчі два тижні на самоізоляції
Він планує провести найближчі два тижні на самоізоляції
Фото: Мінрегіон
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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, інформує RegioNews.

"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі він перебуває на самоізоляції. На період його відсутності, обов’язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський", - сказано у повідомленні.

За його словами, він планує провести найближчі два тижні на самоізоляції.

Зазначається, що усі співробітники міністерства, які були у контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

"Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході у будівлю проводиться вимірювання температури, усі співробітники та відвідувачі у масках та дотримуються дистанції, наявні дезінфекційні засоби, усі приміщення провітрюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко захворів на коронавірус - діагноз вже підтвердили.

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