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19 листопада 2020, 14:01 10

Від 170 до 255 гривень: президент підписав закон про штрафи за неносіння масок

19 листопада 2020, 14:01 10
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Засіб захисту має закривати ніс та рот
Засіб захисту має закривати ніс та рот
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено введення штрафів за перебування у громадських закладах та у транспорті без засобів захисту, що закривають рот та ніс.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі президента.

Так, штрафуватимуть від 170 до 255 гривень тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту. Цей закон також стосується і неправильного носіння масок чи респіраторів.

В Офісі президента зауважили, що закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.

Також повідомляється, що документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров’я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.

Нагадаємо, 10 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

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