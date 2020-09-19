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19 вересня 2020, 13:41 4

Степанов розповів, як достроково перервати самоізоляцію

19 вересня 2020, 13:41 4
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Для цього потрібно здати ПЛР-тест за власні кошти
Для цього потрібно здати ПЛР-тест за власні кошти
Фото: з відкритих джерел
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В Україні сталися часткові зміни стандартів надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі. Зокрема, зміни торкнулися вимог до людей, що перебувають на самоізоляції.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в суботу.

Так, українці зможуть достроково припиняти самоізоляцію вже на 8 день. Для цього необхідно здати ПЛР-тест, і якщо він покаже негативний результат, то людина зможе перервати самоізоляцію.

На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у нього є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді... Але людина робить це за власні кошти", - заявив голова МОЗ.

Він також зазначив, що після завершення 14-денної самоізоляції необов'язково здавати тест на коронавірус. Це стосується всіх категорій українців.

Нагадаємо, МОЗ готовий ввести режим "червоної зони" для всієї України, це можливо в разі різкого погіршення епідемічної ситуації.

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тести самоізоляція коронавірус карантин Максим Степанов МОЗ
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