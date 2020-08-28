Кабмін збирається пом'якшити заборону на в'їзд іноземців

Пропонується дозволити в'їзд туристам з країн "зеленої зони"

Пропонується дозволити в'їзд туристам з країн "зеленої зони"

Фото: flickr

Державне агентство розвитку туризму звернулося до Кабінету міністрів із пропозицією переглянути постанову про заборону на в'їзд в Україну для іноземців.

Про це повідомляється у Facebook агентства, передає RegioNews.

Представники агентства поінформували про це учасників акції протесту проти закриття в’їзду для іноземців до України до 28 вересня, яку туристична спільнота провела під стінами Кабінету Міністрів”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що спільно із Міністерством розробляють проект постанови, якою пропонується дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн "зеленої" зони з туристичною метою.

Зміни обіцяють винести на найближче засідання Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 26 серпня Україна закрила кордон для іноземців до кінця вересня.

Згодом під під Кабміном відбувся мітинг через заборону на в'їзд іноземців в Україну. Протестували представники туристичної галузі та розважальних закладів.