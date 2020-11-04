У "Палаці Спорту” Києва заявляють, що будівля не призначена для розміщення шпиталю
У МОЗ раніше заявили, що для такого проекту гостро не вистачає лікарів
У МОЗ раніше заявили, що для такого проекту гостро не вистачає лікарів
Співробітники київського Палацу Спорту, де незабаром планують розгорнути шпиталь для хворих Covid-19 заявляють, що будівля для цього не призначена.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.
Вони вважають, що не дивлячись на заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Палац Спорту не призначений для такого проекту”, - йдеться в повідомленні.
За словами журналістів, співробітники висловлюють подив, чому вирішили розгортати польовий шпиталь в центрі міста, а не в санаторіях за межею столиці.
Раніше Віктор Ляшко заявляв, що вже є попередні кошториси і зібрані потреби по обладнанню”, - повідомляють журналісти.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що у Палаці спорту Києва починається розгортання COVID-шпиталю.
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