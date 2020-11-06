Шмигаль сказав, з яких джерел відбувається фінансування боротьби з коронавірусом

Є три основні джерела фінансування

Є три основні джерела фінансування

КМУ

У Кабінеті міністрів назвали джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19. Глава уряду Денис Шмигаль назвав три основні джерела фінансування.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

"Кошти на боротьбу з COVID-19 виділяються з трьох джерел фінансування: безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками, з Національної служби здоров’я України, а також з місцевих бюджетів, які так само допомагають з протиепідемічними заходами", - вказано у повідомленні.

За словами Шмигаля, станом на 5 листопада Національна служба здоров'я профінансувала "коронавірусний пакет" для лікарень на 7,3 мільярда гривень.

Також фінансування потреб медицини відбувається безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками.

"У сфері охорони здоров’я - це 16,3 мільярда гривень. Безпосередньо профільному міністерству виділено 14,4 мільярда гривень", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше прем'єр спрогнозував 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу до кінця року.