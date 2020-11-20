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20 листопада 2020, 13:22 7

В Україні потрібно запровадити повний локдаун на три тижні - МВС

20 листопада 2020, 13:22 7
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Антон Геращенко назвав карантин вихідного дня напівзаходом
Антон Геращенко назвав карантин вихідного дня напівзаходом
Фото: із відкритих джерел
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Кількість інфікованих коронавірусом громадян буде зростати, тому правильне рішення — запровадити локдаун на три тижні і напрацювати пакет підтримки для бізнесу.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Особисто моя думка, що карантин вихідного дня — це несерйозно. Вчора відбулася зустріч міністра внутрішніх справ з відомим інфекціоністом пані Голубовською, яка чітко і ясно сказала, що карантин, який триватиме менше 3 тижнів, не матиме ніякого впливу на поширення коронавірусу”, - сказав Геращенко.

Він додав, що в умовах, коли продовжує працювати громадський транспорт, закриттям місць із підвищеним скупченням людей тільки на вихідні не вдасться зупинити ланцюг поширення вірусу.

Геращенко заявив, що правильним рішенням буде напрацювати пакет підтримки бізнесу, "щоб підприємці змогли отримати втрачені доходи від закриття бізнесу, щоби були виплачені зарплати, і треба йти на тритижневий карантин”.

Все інше — це несерйозно і може закінчитися тим, що у нас може бути зростання кількості хворих до 25-30 тисяч осіб", — заявив заступник міністра.

Нагадаємо, влада готує введення повного локдауну - мер Івано-Франківська.

коронавірус карантин МВС Антон Геращенко локдаун
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