Податковий майдан: ФОПи прийшли під ОП і планують відвідати концерт "Кварталу-95”

Вони вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня

Вони вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня

Фото: із відкритих джерел

Представники руху "SaveФОП", які сьогодні протестують на Майдані Незалежності у Києві, пройшли від Верховної Ради до будівлі Офісу Президента. На мітинг зібралися понад 2,5 тисяч людей.

Про це повідомляє "Громадське", а також заявив керівник акції Сергій Доротич, передає RegioNews.

Протестувальники вимагають скасувати заборону на підприємницьку діяльність під час локдауну 8-24 січня. Вони прийшли до Офісу президента з вимогою недопущення цих обмежень. Також підприємці вимагають створити комісію за участі представників "SaveФОП".

Після цього ми підемо до Палацу "Україна", де відбувається концерт "Кварталу-95". Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть", - заявив організатор акції Сергій Доротич.

Відомо, що концерт "Вечірнього кварталу" запланований на 19:00 в приміщенні палацу "Україна".

Під час ходи під Офіс президента майже на всьому шляху пересування мітингарів стояли правоохоронці, поліція посилила охорону в Урядовому кварталі. Відомо, що правоохоронці також оточили "живим кільцем" будівлю самого палацу "Україна".

Нагадаємо, 15 грудня біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.