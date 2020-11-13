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13 листопада 2020, 16:59 6

У Житомирі не вводитимуть карантин вихідного дня, - мер

13 листопада 2020, 16:59 6
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Міський голова вважає, що нові обмеження ніяк не вплинуть на ситуацію з коронавірусом
Міський голова вважає, що нові обмеження ніяк не вплинуть на ситуацію з коронавірусом
Фото з відкритих джерел
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Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що міська влада не прийняла рішення по впровадженню карантину вихідного дня в місті. Він вважає, що нові обмеження ніяк не вплинуть на ситуацію з коронавірусом.

Про це Сергій Сухомлин повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї", - написав він.

За словами Сухомлина, впровадження карантину вихідного дня не є ефективним рішенням.

"При такій кількості хворих, 2 дні локдауну на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи та епідеміологи", - написав міський голова.

Кабінет Міністрів прийняв рішення ввести "карантин вихідного дня". У мене особисто немає морального права вводити...

Posted by Сергій Сухомлин on Friday, November 13, 2020

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.

коронавірус Україна карантин мер Житомир
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