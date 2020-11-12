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12 листопада 2020, 11:52 368

Мер Рівного Хомко відмовився вводити карантин вихідного дня в місті

12 листопада 2020, 11:52 368
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У Рівному рішення про посилення карантину приймуть тільки 16 листопада
У Рівному рішення про посилення карантину приймуть тільки 16 листопада
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив введення карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У Рівному рішення про посилення карантину приймуть тільки 16 листопада.

Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "7 днів".

За його словами, наразі чекають селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна.

"Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже схвалюватимемо рішення щодо цього", - зазначив він.

Таким чином, у найближчу суботу-неділю - 14-15 листопада, карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

коронавірус Кабмін Україна карантин Рівне
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