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23 вересня 2020, 19:28 4

Київ залишатиметься у помаранчевій зоні щонайменше до березня – Держпродспоживслужба

23 вересня 2020, 19:28 4
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Прогнози щодо ситуації з поширення COVID-19 вказують на те, що Київ найменше до весни залишатиметься у "помаранчевій" карантинній зоні.

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомив голова Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан нині в Києві спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня вже пройшли інкубаційний період.

Чиновник також підкреслив, що наступного тижня слід очікувати збільшення захворюваності.

На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ буде перебувати у "помаранчевій" зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами", - резюмував Рубан.

Нагадаємо, Кабмін виділив 14,5 мільйона для обласних COVID-лабораторій.

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