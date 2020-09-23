Київ залишатиметься у помаранчевій зоні щонайменше до березня – Держпродспоживслужба
Прогнози щодо ситуації з поширення COVID-19 вказують на те, що Київ найменше до весни залишатиметься у "помаранчевій" карантинній зоні.
Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Як повідомив голова Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан нині в Києві спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня вже пройшли інкубаційний період.
Чиновник також підкреслив, що наступного тижня слід очікувати збільшення захворюваності.
На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ буде перебувати у "помаранчевій" зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами", - резюмував Рубан.
Нагадаємо, Кабмін виділив 14,5 мільйона для обласних COVID-лабораторій.