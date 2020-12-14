В Україні після вихідних різко знизився добовий показник COVID-19
З початку пандемії в Україні зареєстрували 900 666 випадків, з них 506 718 осіб одужали, летальних випадків - 15 247.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
6 451 новий випадок COVID-19 зафіксований в Україні станом на 14 грудня. Зокрема, захворіли 355 дітей і 215 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За минулу добу зафіксовано 93 летальні випадки, в лікарні потрапили 1895 осіб, 5154 пацієнти одужали. Здійснено тестувань за добу - 25 582 (в тому числі методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5089).
Крім того, за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) і Запорізькій (440) областях.
Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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