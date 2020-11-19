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19 листопада 2020, 11:42 3

Ситуація з киснем в лікарнях поліпшується - Степанов

19 листопада 2020, 11:42 3
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Зараз в країні налічується 23 тисячі ліжок з підведеним киснем
Зараз в країні налічується 23 тисячі ліжок з підведеним киснем
Фото: з відкритих джерел
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За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в МОЗ знають про ситуацію з киснем в кожній лікарні країни, а також відстежують ЗМІ та інформацію з соцмереж для аналізу ситуації в цілому.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відеозверненні Степанова.

Як зазначає міністр, багато інформації в соцмережах і ЗМІ не відповідає дійсності. При цьому він зазначив, що однією з проблем є нестача у багатьох місцях "кисневих точок", проте їх кількість зростає.

Так, за його даними, у квітні в країні було 3,5 тисячі ліжок з підведеним киснем. Зараз - 23 тисячі.

Також зазначається, що опублікована напередодні ЗМІ інформація про те, що в лікарні Білої Церкви помер хворий коронавірусом українець, який пожертвував свій кисень синові є неправдою. Потім головний лікар медустанови спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше Степанов попросив депутатів дати більше грошей на медицину.

карантин медицина лікарі лікарні Максим Степанов
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