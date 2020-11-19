Ситуація з киснем в лікарнях поліпшується - Степанов

Зараз в країні налічується 23 тисячі ліжок з підведеним киснем

Зараз в країні налічується 23 тисячі ліжок з підведеним киснем

Фото: з відкритих джерел

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в МОЗ знають про ситуацію з киснем в кожній лікарні країни, а також відстежують ЗМІ та інформацію з соцмереж для аналізу ситуації в цілому.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відеозверненні Степанова.

Як зазначає міністр, багато інформації в соцмережах і ЗМІ не відповідає дійсності. При цьому він зазначив, що однією з проблем є нестача у багатьох місцях "кисневих точок", проте їх кількість зростає.

Так, за його даними, у квітні в країні було 3,5 тисячі ліжок з підведеним киснем. Зараз - 23 тисячі.

Також зазначається, що опублікована напередодні ЗМІ інформація про те, що в лікарні Білої Церкви помер хворий коронавірусом українець, який пожертвував свій кисень синові є неправдою. Потім головний лікар медустанови спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше Степанов попросив депутатів дати більше грошей на медицину.