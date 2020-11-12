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12 листопада 2020, 16:32 4

Влада Харкова не буде саботувати карантин вихідного дня - заява міськради

12 листопада 2020, 16:32 4
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У міській раді заявили, що не будуть давати оцінок рішенню Кабінету Міністрів
У міській раді заявили, що не будуть давати оцінок рішенню Кабінету Міністрів
Фото: flickr
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У Харкові на цих вихідних, 14 та 15 листопада, буде запроваджено карантин вихідного дня.

Про це виданню "Страна" повідомив голова Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко, передає RegioNews.

За його словами, саботувати постанову Кабінету Міністрів місцева влада не має наміру.

Ми будемо діяти в межах українського законодавства і виконувати постанову Кабміну незалежно від того, згодні ми з ними чи ні. Карантин вихідного дня вводимо не ми, а Уряд. У нас з точки зору законодавства просто немає правових варіантів не підкоритися”, - сказав Сидоренко.

Він додав, що не варто розмірковувати, чи має постанова меншу юридичну силу, ніж закон, оскільки они є обов'язковими до виконання на території держави.

Поки не буде рішення, що це незаконно або неконституційно, ми зобов'язані підкоряться рішенню уряду. Оцінок цьому рішенню Кабміну ми не даємо", - зазначив Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.

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