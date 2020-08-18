У школах "червоної" зони навчання буде відбуватись онлайн - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в "червоній" зоні карантину навчання буде проходити онлайн.
Про це він повідомив під час конференції "Освіта в умовах пандемії”, передає RegioNews.
За його словами, навчання в приміщеннях шкіл дозволять в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зон. Навчання у школах, які знаходяться в регіонах "червоної” зони, буде відбуватиметься дистанційно через інтернет.
На територіях із "червоним" рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки - тобто відвідування закладів освіти буде заборонено, в тому числі й дошкільних закладів. Буде запроваджено онлайн навчання саме на той період, поки регіон буде знаходитися в "червоній” зоні”, - сказав Ляшко.
Він зауважив, що у школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть у захисному щитку.
У помаранчевій зоні ми дамо рекомендації вчителям все-таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - сказав головний санлікар.
МОЗ також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою.
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