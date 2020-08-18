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18 серпня 2020, 15:02 6

У школах "червоної" зони навчання буде відбуватись онлайн - Ляшко

18 серпня 2020, 15:02 6
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У МОЗ назвали особливості навчального процесу в різних зонах карантину
У МОЗ назвали особливості навчального процесу в різних зонах карантину
Фото: flickr
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в "червоній" зоні карантину навчання буде проходити онлайн.

Про це він повідомив під час конференції "Освіта в умовах пандемії”, передає RegioNews.

За його словами, навчання в приміщеннях шкіл дозволять в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зон. Навчання у школах, які знаходяться в регіонах "червоної” зони, буде відбуватиметься дистанційно через інтернет.

На територіях із "червоним" рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки - тобто відвідування закладів освіти буде заборонено, в тому числі й дошкільних закладів. Буде запроваджено онлайн навчання саме на той період, поки регіон буде знаходитися в "червоній” зоні”, - сказав Ляшко.

Він зауважив, що у школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть у захисному щитку.

У помаранчевій зоні ми дамо рекомендації вчителям все-таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - сказав головний санлікар.

МОЗ також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою.

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Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає, за добу виявлено 1616 нових випадків, 27 хворих померло, а 761 пацієнт одужав.

коронавірус Україна МОЗ школи учителя Віктор Ляшко
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