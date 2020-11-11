Карантин вихідного дня: влада не почула аргументи бізнесу
Влада погодилася із аргументами представників дрібного та середнього бізнесу щодо шкідливості “карантину вихідного дня”, але скасувати обмеження відмовилася.
Про це у Facebook написав один із ініціаторів протестів, бізнесмен і співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський, передає RegioNews.
Відомо, що після появи інформації про запровадження в Україні карантину вихідного дня, сьогодні, 11 листопада під Кабміном відбулася акція протесту рестораторів та представників індустрії торгівлі з вимогою не запроваджувати ці обмеження.
Вони також зустрілися із міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашко.
Міністр економіки на зустрічі вранці все почув, з аргументами згоден. У розмові всі з аргументами погоджуються, ми оперуємо цифрами і доводимо, що міра обрана виключно тупа", - підбив підсумки зустрічі Корогодський.
Він висловив здивування, що карантин вихідного дня ввели на два тижні, як сказали, але є 3 пари вихідних.
Як повідомляють організатори протесту, результат зустрічі із міністром виявився неоднозначним, і на розвиток подій вона не вплинула, карантин вихідного дня запровадили.
Нагадаємо, українські підприємці у низці міст мітингують проти карантину "вихідного дня".