Карантин вихідного дня: влада не почула аргументи бізнесу

Протести відбулися по всій країні, в тому числі і в Києві

Протести відбулися по всій країні, в тому числі і в Києві

Фото: із відкритих джерел

Влада погодилася із аргументами представників дрібного та середнього бізнесу щодо шкідливості “карантину вихідного дня”, але скасувати обмеження відмовилася.

Про це у Facebook написав один із ініціаторів протестів, бізнесмен і співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський, передає RegioNews.

Відомо, що після появи інформації про запровадження в Україні карантину вихідного дня, сьогодні, 11 листопада під Кабміном відбулася акція протесту рестораторів та представників індустрії торгівлі з вимогою не запроваджувати ці обмеження.

Вони також зустрілися із міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашко.

Міністр економіки на зустрічі вранці все почув, з аргументами згоден. У розмові всі з аргументами погоджуються, ми оперуємо цифрами і доводимо, що міра обрана виключно тупа", - підбив підсумки зустрічі Корогодський.

Він висловив здивування, що карантин вихідного дня ввели на два тижні, як сказали, але є 3 пари вихідних.

Як повідомляють організатори протесту, результат зустрічі із міністром виявився неоднозначним, і на розвиток подій вона не вплинула, карантин вихідного дня запровадили.

Нагадаємо, українські підприємці у низці міст мітингують проти карантину "вихідного дня".