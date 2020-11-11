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11 листопада 2020, 21:37 37

Карантин вихідного дня: влада не почула аргументи бізнесу

11 листопада 2020, 21:37 37
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Протести відбулися по всій країні, в тому числі і в Києві
Протести відбулися по всій країні, в тому числі і в Києві
Фото: із відкритих джерел
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Влада погодилася із аргументами представників дрібного та середнього бізнесу щодо шкідливості “карантину вихідного дня”, але скасувати обмеження відмовилася.

Про це у Facebook написав один із ініціаторів протестів, бізнесмен і співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський, передає RegioNews.

Відомо, що після появи інформації про запровадження в Україні карантину вихідного дня, сьогодні, 11 листопада під Кабміном відбулася акція протесту рестораторів та представників індустрії торгівлі з вимогою не запроваджувати ці обмеження.

Вони також зустрілися із міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашко.

Міністр економіки на зустрічі вранці все почув, з аргументами згоден. У розмові всі з аргументами погоджуються, ми оперуємо цифрами і доводимо, що міра обрана виключно тупа", - підбив підсумки зустрічі Корогодський.

Він висловив здивування, що карантин вихідного дня ввели на два тижні, як сказали, але є 3 пари вихідних.

Як повідомляють організатори протесту, результат зустрічі із міністром виявився неоднозначним, і на розвиток подій вона не вплинула, карантин вихідного дня запровадили.

Нагадаємо, українські підприємці у низці міст мітингують проти карантину "вихідного дня".

Україна Київ карантин бізнес міністр протест митинг влада
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