Харків потрапив до "червоної" карантинної зони

Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

Фото:скріншот

Харків потрапив до "червоної" зони за рівнем поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані інтерактивної мапи на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає RegioNews.

Зазначимо, четвертий рівень епідеміологічної небезпеки встановлений лише у місті, Харківська область залишається на першому, "зеленому" рівні. Разом з Харковом статус "червоної" зони отримали Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області.

Водночас Тернопіль і Луцьк, які упродовж тижня були в "червоній" зоні, опинилися в "зеленій" та "помаранчевій" зонах відповідно.

До "помаранчевої" зони також потрапили Чернівці, Рівненський район, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області.

Уся інша територія України наразі залишається у "жовтій" та "зеленій" зонах.

Нагадаємо, черговий антирекорд: в Україні виявили 1453 випадки коронавірусу.