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19 жовтня 2020, 09:49 4

В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб

19 жовтня 2020, 09:49 4
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Найбільше нових заражень виявили в Києві і в Харківській області
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4766 особам, зафіксовано 66 летальних випадків, 1112 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована: у Харківській області - 595, у місті Києві - 385, в Одеській області - 350, у Житомирській області - 308, та у Львівській області - 259", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за останню добу було зроблено 25 739 тестувань, з них 22 543 методом ПЛР і 3 196 методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні захворіло 303 638 осіб, з них 126 489 одужали, летальних випадків - 5673.

Нагадаємо, вчора в Україні було виявлено більше п'яти тисяч нових випадків COVID-19.

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