Патріарх Філарет одужав від COVID-19
Раніше у нього діагностували також запалення легень
Раніше у нього діагностували також запалення легень
Почесний патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на наявність COVID-19.
Про це повідомляє сайт УПЦ КП, передає RegioNews.
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі він почувається добре, його виписали з лікарні і Філарет перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.
Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що у патріарха Філарета підтвердили коронавірус. Також повідомлялось, що у нього діагностували запалення легенів.
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