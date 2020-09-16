Патріарх Філарет одужав від COVID-19

Раніше у нього діагностували також запалення легень

Раніше у нього діагностували також запалення легень

Фото: flickr

Про це повідомляє сайт УПЦ КП, передає RegioNews.

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі він почувається добре, його виписали з лікарні і Філарет перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що у патріарха Філарета підтвердили коронавірус. Також повідомлялось, що у нього діагностували запалення легенів.