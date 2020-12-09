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09 грудня 2020, 14:28 6

Влада столиці пояснила, чому не проводитиме масове тестування на коронавірус у Києві

09 грудня 2020, 14:28 6
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Там вважають, що у Києві немає такої кількості тестів
Там вважають, що у Києві немає такої кількості тестів
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Масове тестування на COVID-19 у Київі проводитися не буде. Для цього не вистачить тестів та мобільних лабораторій, а робити тестування не в рамках усієї країни малоефективно.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

За його словами, масове тестування треба робити в масштабі всієї країни. Він також прокоментував заяву прем'єра Дениса Шмигаля про намір провести таке тестування у великих містах.

"На думку фахівців, таке тестування може виявити 25-30% безсимптомних носіїв коронавіруса. Але таку ініціативу буде реалізувати нелегко, зробити ПЛР-тести мільйонам українцям майже нереально", - заявив Кличко.

Так, він наголосив, що у Києві немає такої кількості тестів.

"По-друге, потрібні пересувні лабораторії та спеціалісти, які в них будуть працювати. Таких можливостей у держави не бачу", - сказав мер Києва.

Нагадаємо, у Києві та Миколаєві зафіксували рекордні ціни на ПЛР-тести.

коронавірус Україна Київ карантин тести
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