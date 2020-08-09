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09 серпня 2020, 10:18

В Україні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу

09 серпня 2020, 10:18
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18 хворих померли
18 хворих померли
Фото з відкритих джерел
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У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу.

Про це пише Regionews з посиланням на МОЗ України.

Найбільше випадків і надалі фіксують у Львівській області – там за добу додалося 125 нових хворих та 3 смерті.

Лише на 1 випадок менше на Івано-Франківщині – 124 хворих і двоє померлих.

Слідом йде Харківщина з 123 зараженнями та одним летальним випадком.

У Києві за останню добу – 120 нових хворих на Covid-19 та дві смерті.

Понад сотню випадків – 104 – зафіксовано в Чернівецькій області.

Також МОЗ повідомляє, що за добу одужали від коронавірусу 317 людей.

Нагадаємо, вчора в Україні знову зафіксували антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19.

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