В Україні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу

18 хворих померли

18 хворих померли

Фото з відкритих джерел

У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу.

Про це пише Regionews з посиланням на МОЗ України.

Найбільше випадків і надалі фіксують у Львівській області – там за добу додалося 125 нових хворих та 3 смерті.

Лише на 1 випадок менше на Івано-Франківщині – 124 хворих і двоє померлих.

Слідом йде Харківщина з 123 зараженнями та одним летальним випадком.

У Києві за останню добу – 120 нових хворих на Covid-19 та дві смерті.

Понад сотню випадків – 104 – зафіксовано в Чернівецькій області.

Також МОЗ повідомляє, що за добу одужали від коронавірусу 317 людей.

Нагадаємо, вчора в Україні знову зафіксували антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19.

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