Шмигаль розповів про два сценарії карантину, які розглядає влада

Однак певні обмеження на новорічні свята, швидше за все, буде введено

Однак певні обмеження на новорічні свята, швидше за все, буде введено

Фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про посилення карантину будуть схвалювати після підбиття підсумків карантину вихідного дня та обговорення з мерами українських міст.

Про це він заявив виданню "Кореспондент", пише RegioNews.

"Ми будемо розуміти, куди рухатися наприкінці грудня - початку січня", - зазначив Шмигаль.

З усім тим, певні обмеження на новорічні свята, швидше за все, будуть.

За словами прем'єр-міністра України, можливих сценаріїв зараз два.

"Перший - кількість хворих почне падати, і все вирішиться. Але на такий варіант ми не особливо сподіваємося. Більше - на можливість керувати ситуацією: або точковими, або тотальними обмеженнями. Якщо загроза життю громадян зросте, то треба вводити локдаун і рятувати десятки тисяч".

Раніше Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України працює над розробкою проекту масового тестування населення на COVID-19 в обласних центрах і великих містах.