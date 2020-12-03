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03 грудня 2020, 17:46 346

Шмигаль розповів про два сценарії карантину, які розглядає влада

03 грудня 2020, 17:46 346
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Однак певні обмеження на новорічні свята, швидше за все, буде введено
Однак певні обмеження на новорічні свята, швидше за все, буде введено
Фото: КМУ
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про посилення карантину будуть схвалювати після підбиття підсумків карантину вихідного дня та обговорення з мерами українських міст.

Про це він заявив виданню "Кореспондент", пише RegioNews.

"Ми будемо розуміти, куди рухатися наприкінці грудня - початку січня", - зазначив Шмигаль.

З усім тим, певні обмеження на новорічні свята, швидше за все, будуть.

За словами прем'єр-міністра України, можливих сценаріїв зараз два.

"Перший - кількість хворих почне падати, і все вирішиться. Але на такий варіант ми не особливо сподіваємося. Більше - на можливість керувати ситуацією: або точковими, або тотальними обмеженнями. Якщо загроза життю громадян зросте, то треба вводити локдаун і рятувати десятки тисяч".

Раніше Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України працює над розробкою проекту масового тестування населення на COVID-19 в обласних центрах і великих містах.

коронавірус Україна карантин прем'єр Новий рік
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