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03 листопада 2020, 11:29 467

"Ми близькі до катастрофи": Степанов розповів про поширення коронавірусу в Україні

03 листопада 2020, 11:29 467
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Хвороба поширюється просто шаленими темпами "в ураганному режимі"
Хвороба поширюється просто шаленими темпами "в ураганному режимі"
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов впевнено заявляє, що ситуація з пандемією коронавірусу перетворюється зі складної на катастрофічну, легко пройти другу хвилю - неможливо.

Про це він заявив під час виступу у парламенті 3 листопада, передає RegioNews.

Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну... Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так", - повідомив Степанов.

Міністр відзначив, що виконання встановлених в державі протиепідемічних правил є просто життєвою необхідністю.

Коронавірус поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі. Ми це бачимо, в тому числі, і по європейських країнах. Зараз життєво необхідно дотримуватися встановлених правил", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні за 2 листопада COVID-19 виявили у 8899 осіб, померли 157 хворих, одужали 5100 пацієнтів.

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коронавірус українці карантин пандемія Максим Степанов
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