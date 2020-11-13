Тернопільська область на вихідні закриється на карантин - голова ОДА

Поліція області у вихідні буде працювати у посиленому режимі

Поліція області у вихідні буде працювати у посиленому режимі

Фото: із відкритих джерел

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив, що область буде виконувати рішення Кабміну і на вихідні буде запроваджено карантин.

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

За його словами, в області ситуацію вдається стримувати, оскільки на частині територій раніше були запроваджені обмеження.

У нас відбулося кілька спільних нарад з органами місцевого самоврядування. Ми довели до них, що заходи уряду є обов’язковим до виконання, тому що ми несемо спільну відповідальність за життя людей. Ті міста, які уже побачили реальну картину наслідків епідемії, з розумінням віднеслися до всіх обмежувальних заходів”, - сказав Труш.

Він нагадав, що дієвість карантину усі побачили у березні-квітні, коли вдалося локалізувати та ліквідувати численні спалахи захворюваності

Труш нагадав, що за дотриманням обмежувальних заходів у вихідні будуть стежити органи Нацполіції та Держпродспоживслужби.

Начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол у свою чергу повідомив, що поліція у вихідні працюватиме у посиленому режимі, а до роботи залучать весь особовий склад.

Спершу ми будемо проводити профілактичні дії, доносити інформацію щодо впроваджених обмежень. У разі ігнорування будуть застосовуватися заходи реагування. Щодо злісних порушників будуть прийматися кардинальні рішення”, - сказав Богомол.

Нагадаємо, раніше мер Тернополя заявив, що в місті вирішили не вводити карантин вихідного дня.