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07 серпня 2020, 17:17 3

У Кабміні збираються відновити пасажирське сполучення з містами "червоної зони"

07 серпня 2020, 17:17 3
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Відбудеться це за умови контролю карантинних обмежень місцевою владою
Відбудеться це за умови контролю карантинних обмежень місцевою владою
Фото: dw.com
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Можливість відновлення міжміського сполучення з "червоними зонами" обговорили у Кабміні сьогодні, 7 серпня.

Про це повідомляє "Українська правда", інформує RegioNews.

На селекторній нараді, за участю очільників міст та облдержадміністрацій з 25 регіонів України, щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що уряд розгляне і врахує пропозицію відкриття міжміського сполучення, якщо влада на місцях проконтролює дотримання певних карантинних обмежень.

Зокрема, забезпечить перевезення пасажирів тільки на 50% сидячих місць у транспорті.

Найбільше міських голів турбувала саме зупинка транспорту. Тому найближчим часом відбудеться засідання, на якому має остаточно вирішитися це питання.

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.

Україна МОЗ регіони Максим Степанов червона зона
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