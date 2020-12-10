В Україні за добу виявили понад 13 тисяч нових хворих COVID-19
В Україні за 9 грудня підтвердили 13 371 новий випадок хвороби COVID-19, зафіксовано 266 летальних випадків, 13 903 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
13 371 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини і 580 медпрацівників", - повідомив міністр.
Крім того, за добу було проведено 67 142 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) і Харківській (719) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 858 714 осіб;
- одужало – 465 021 особа;
- летальних випадків – 14 470;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
Нагадаємо, що 8 грудня в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу.
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