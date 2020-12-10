09:02  10 грудня
В Україні за добу виявили понад 13 тисяч нових хворих COVID-19
09:24  10 грудня
Меру Харкова Кернесу підняли зарплату
08:13  10 грудня
На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 09:02 7

В Україні за добу виявили понад 13 тисяч нових хворих COVID-19

10 грудня 2020, 09:02 7
Читайте также на русском языке
За минулу добу госпіталізували 2993 людини
За минулу добу госпіталізували 2993 людини
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 9 грудня підтвердили 13 371 новий випадок хвороби COVID-19, зафіксовано 266 летальних випадків, 13 903 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

13 371 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини і 580 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, за добу було проведено 67 142 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) і Харківській (719) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 858 714 осіб;
  • одужало – 465 021 особа;
  • летальних випадків – 14 470;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

Нагадаємо, що 8 грудня в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин МОЗ пандемія Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »