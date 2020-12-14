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14 грудня 2020, 18:22 3

У Кличка розповіли, як у столиці під час локдауну працюватимуть школи і дитсадки

14 грудня 2020, 18:22 3
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Єдиними закладами освіти, які 8 - 24 січня працюватимуть винятково дистанційно, будуть інклюзивно-ресурсні центри
Єдиними закладами освіти, які 8 - 24 січня працюватимуть винятково дистанційно, будуть інклюзивно-ресурсні центри
Фото: Рixabay
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Усі навчальні заклади Києва змінять режим роботи на період зимових канікул та посилення карантинних обмежень. Працюватимуть у звичному режимі лише дитсадки.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної адміністрації.

"Зимові канікули у школах та закладах позашкілля розпочнуться за графіком - з 25 грудня до 10 січня. Другий семестр стартуватиме з 11 січня, проте вся робота та навчання відбуватимуться дистанційно. Якщо ситуація із захворюваністю не погіршиться, уже 25 січня зазначені заклади запрацюють у звичному режимі", – сказав Мондриївський.

За його словами, заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трошки пізніше – з 31 грудня до 15 січня, а навчання в другому семестрі студенти розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 до 24 січня.

"Система освіти готова працювати в нових умовах. У нас за плечима досвід весни, коли ми тільки починали вводити дистанційне навчання. Зараз же, відпрацювавши помилки та недоліки, ми впораємось із цим викликом. Для нас найголовніше – здоров’я жителів столиці, а особливо маленьких киян", – заявив Мондриївський.

Він додав, що єдиними закладами освіти, які 8 - 24 січня працюватимуть винятково дистанційно, будуть інклюзивно-ресурсні центри.

Нагадаємо, уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.

коронавірус Україна Київ карантин школа
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