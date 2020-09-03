Кількість хворих Covid-19 у ВСУ продовжує зростати

На ізоляції знаходиться 524 людини

На ізоляції знаходиться 524 людини

Фото: з відкритих джерел

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 47 нових випадків коронавірусу, загалом хворіють 612 осіб.

Про це передає RegioNews з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 612 осіб. Всього за час пандемії одужала – 1201 особа, летальних випадків – 6", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків COVID-19, з них на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають 9 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби - 38 осіб

Крім того, на ізоляції знаходиться 524 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 104 людини.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня від COVID-19 померло рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали.