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03 вересня 2020, 12:09 8

Кількість хворих Covid-19 у ВСУ продовжує зростати

03 вересня 2020, 12:09 8
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На ізоляції знаходиться 524 людини
На ізоляції знаходиться 524 людини
Фото: з відкритих джерел
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У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 47 нових випадків коронавірусу, загалом хворіють 612 осіб.

Про це передає RegioNews з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 612 осіб. Всього за час пандемії одужала – 1201 особа, летальних випадків – 6", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків COVID-19, з них на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають 9 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби - 38 осіб

Крім того, на ізоляції знаходиться 524 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 104 людини.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня від COVID-19 померло рекордна кількість людей - 54, а 859 пацієнтів одужали.

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