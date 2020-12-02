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02 грудня 2020, 18:44 7

Влада Львова відмовиться від проведення масштабних новорічних і різдвяних заходів

02 грудня 2020, 18:44 7
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Рішення щодо традиційної різдвяної ярмарки в центрі міста міськвиконком поки не схвалив
Рішення щодо традиційної різдвяної ярмарки в центрі міста міськвиконком поки не схвалив
Рixabay
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У Львові влада відмовиться від проведення масштабних новорічних і різдвяних заходів на користь малолюдних акцій.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в середу, 2 грудня, пише RegioNews.

"Наголошу: місто відмовиться від проведення масштабних заходів, як це було раніше. І закликаємо різні організації також відмовитися від великих заходів. Водночас головний акцент буде на проведенні невеликих заходів, на невеликих локаціях, які все одно дадуть можливість людям відчути дух Різдва", - зазначив заступник мера Львова.

Так, різдвяну ялинку в цьому році до Львова привезуть із села Опаки Дрогобицького району. Її висота – 18 метрів. Ялинку почнуть встановлювати 13 грудня, а запалять традиційно 18 грудня.

Рішення щодо традиційної різдвяної ярмарки в центрі міста міськвиконком поки не схвалив.

"Можливо, в цьому її та проведуть, але в переформатованому варіанті", - додав Андрій Москаленко

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста.

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