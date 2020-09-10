У Головнокомандувача ЗСУ підтвердився коронавірус

Ще кілька днів тому він виглядав абсолютно здоровим

Ще кілька днів тому він виглядав абсолютно здоровим

Фото: mil.gov.ua

Про це повідомляє "Сьогодні" із посиланням на джерело в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

Це правда. Хоча ще кілька днів тому ми бачили його на роботі і виглядав він абсолютно здоровою людиною", – заявив представник міноборони.

Відомо, що Хомчак перебуває на самоізоляції, його стан здоров’я задовільний.

Як повідомив "Українській правді" начальник управління зі зв'язків із громадськістю Збройних сил Богдан Сеник, Хомчак пішов на самоізоляцію одразу після позитивного тесту на COVID-19.

Нагадаємо, у Збройних силах за добу на коронавірус захворіло ще 44 людини, загалом хворіють 643 військових.

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