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13 листопада 2020, 10:59 36

Українцям пояснили, які ринки працюватимуть під час карантину вихідного дня

13 листопада 2020, 10:59 36
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На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється робота речових та продуктових ринків
На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється робота речових та продуктових ринків
Фото з відкритих джерел
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В Україні деякі ринки зможуть працювати попри карантин вихідного дня.

Про це розповів начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

"Що стосується субʼєктів господарювання на відкритому повітрі, можна сказати, що вони не регламентовані та можуть працювати в період локдауну, що було під час закриття в березні-квітні. На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється. Це речові та продуктові (ринки, — ред.)", — сказав він.

Рубан також розповів, як він ставиться до ідеї карантину вихідного дня.

"Це напівміра, що може привести до зниження соціальної активності. Сьогодні за таке стрімке зростання захворюваності це один із заходів, який може його стримати. Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, але це рішення треба ухвалювати в межах всієї країни ", — вважає чиновник.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

коронавірус Україна Київ карантин ринок
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