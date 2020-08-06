В Україні 10 областей не готові до послаблення карантину
Київ вибув із цього списку
Київ вибув із цього списку
Станом на 6 серпня в Україні ще 10 областей не готові до послаблення карантинних обмежень, пов'язаних з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:
- Волинська область (виявлення 16,53%);
- Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
- Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
- Одеська область (динаміка 16,84%);
- Рівненська область (виявлення 15,52%);
- Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
- Хмельницька область (динаміка 15,49%);
- Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
- Чернігівська область (виявлення 12,32%).
Зазначимо, що у порівнянні з вчорашнім днем з цього списку вибув Київ, а також Львівська та Миколаївська області.
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