В Україні 10 областей не готові до послаблення карантину

Київ вибув із цього списку

Київ вибув із цього списку

Фото: МОЗ

Станом на 6 серпня в Україні ще 10 областей не готові до послаблення карантинних обмежень, пов'язаних з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:

Волинська область (виявлення 16,53%);

Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);

Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);

Одеська область (динаміка 16,84%);

Рівненська область (виявлення 15,52%);

Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);

Хмельницька область (динаміка 15,49%);

Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);

Чернігівська область (виявлення 12,32%).

Зазначимо, що у порівнянні з вчорашнім днем з цього списку вибув Київ, а також Львівська та Миколаївська області.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19.