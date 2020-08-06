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06 серпня 2020, 12:43 4

В Україні 10 областей не готові до послаблення карантину

06 серпня 2020, 12:43 4
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Київ вибув із цього списку
Київ вибув із цього списку
Фото: МОЗ
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Станом на 6 серпня в Україні ще 10 областей не готові до послаблення карантинних обмежень, пов'язаних з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:

  • Волинська область (виявлення 16,53%);
  • Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
  • Одеська область (динаміка 16,84%);
  • Рівненська область (виявлення 15,52%);
  • Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
  • Хмельницька область (динаміка 15,49%);
  • Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
  • Чернігівська область (виявлення 12,32%).

Зазначимо, що у порівнянні з вчорашнім днем з цього списку вибув Київ, а також Львівська та Миколаївська області.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19.

коронавірус Україна карантин МОЗ Обмеження
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