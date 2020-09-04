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04 вересня 2020, 15:20 3

В Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР

04 вересня 2020, 15:20 3
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Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу
Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу
Фото: Рixabay
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З початку пандемії коронавірусної інфекції у нашій державі провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у парламенті, передає RegioNews.

"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, через 5 місяців з початку епідемії була відновлена робота лабораторних центрів: з 4 до 69.

"А кількість ПЛР-тестувань було збільшено з 200 тестів на добу у квітні до майже 25 тисяч. І сьогодні продовжуємо набирати обертів", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 зросла вчетверо за три місяці

коронавірус МОЗ карантин міністр тести
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