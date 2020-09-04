В Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР
Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу
Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу
З початку пандемії коронавірусної інфекції у нашій державі провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у парламенті, передає RegioNews.
"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, через 5 місяців з початку епідемії була відновлена робота лабораторних центрів: з 4 до 69.
"А кількість ПЛР-тестувань було збільшено з 200 тестів на добу у квітні до майже 25 тисяч. І сьогодні продовжуємо набирати обертів", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 зросла вчетверо за три місяці
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