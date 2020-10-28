13:01  28 жовтня
Мер Борисполя Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів
12:39  28 жовтня
Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам
13:24  28 жовтня
Під Харковом стався вибух на газопереробній станції: є жертви
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 13:01 36

Мер Борисполя Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів

28 жовтня 2020, 13:01 36
Читайте также на русском языке
У нього раніше виявили коронавірус
У нього раніше виявили коронавірус
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає RegioNews.

До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук", - написав він

Нагадаємо, Анатолій Федорчук, який керував Борисполем від 2006 року, заявляв про наміри четвертий раз балотуватися на посаду міського голови від партії "Наш край".

коронавірус вибори смерть мер Бориспіль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »