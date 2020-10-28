Мер Борисполя Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів
У нього раніше виявили коронавірус
У нього раніше виявили коронавірус
Чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.
Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає RegioNews.
До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук", - написав він
Нагадаємо, Анатолій Федорчук, який керував Борисполем від 2006 року, заявляв про наміри четвертий раз балотуватися на посаду міського голови від партії "Наш край".
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