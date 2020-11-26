У МОЗ заявили, що безсимптомні хворі COVID-19 є "двигунами" епідемії

Найчастіше безсимптомні форми хвороби бувають у дітей

Найчастіше безсимптомні форми хвороби бувають у дітей

Фото: з відкритих джерел

Про це Голубовська повідомила на IV Українському жіночому конгресі, передає RegioNews.

Звичайно вони заразні. Більш того, ці хворі і є двигуном епідемії. Більше того, з усієї популяції людей найчастіше безсимптомні форми бувають у дітей. І діти є двигуном будь-якої епідемії. Тому що вони приносять цю хворобу безисимптомну додому до своїх родичів, які належать до груп ризику”, - сказала Голубовська.

За її словами, в американців є рекомендація по тестуванню, яку Україна перейняла. Наприклад, якщо у людини є легкі симптоми респіраторного захворювання, то це має розцінюватися як коронавірусна інфекція, поки не доведено протилежного. Його тестувати не обов’язково, але при цьому потрібно тестувати людей з групи ризику, з якими він живе.

Це важливо. Тому що він перехворіє кілька днів і забуде про це, а от групи ризику можуть від нього інфікуватися і померти”, - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Голубовська заявила, що пік захворюваності COVID-19 в країні очікується в грудні-січні, оскільки через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.