Українські лікарні можуть прийняти більше 30 тисяч хворих Covid-19 – Степанов
Окрім 34 тисяч ліжок, наявні 3007 апаратів штучної вентиляції легенів.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
Міністр розповів, що у медзакладах є майже 9,5 тисяч ліжок з підведеним киснем для пацієнтів з Covid-19, водночас головам ОДА доручили збільшити їх кількість.
Степанов також зазначив, що постійно зростає кількість тестувань, необхідних для діагностики COVID-19, удосконалюються протоколи лікування, закуповується дедалі більше засобів індивідуального захисту для медиків.
Я хочу констатувати, що медична система на сьогодні набагато краще готова до протидії коронавірусу, ніж було на початку пандемії",- вважає очільник МОЗ.
Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби.