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16 серпня 2020, 13:19 6

Українські лікарні можуть прийняти більше 30 тисяч хворих Covid-19 – Степанов

16 серпня 2020, 13:19 6
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У лікарнях для інфікованих коронавірусом виділено близько 34 тисяч ліжок
У лікарнях для інфікованих коронавірусом виділено близько 34 тисяч ліжок
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Окрім 34 тисяч ліжок, наявні 3007 апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Міністр розповів, що у медзакладах є майже 9,5 тисяч ліжок з підведеним киснем для пацієнтів з Covid-19, водночас головам ОДА доручили збільшити їх кількість.

Степанов також зазначив, що постійно зростає кількість тестувань, необхідних для діагностики COVID-19, удосконалюються протоколи лікування, закуповується дедалі більше засобів індивідуального захисту для медиків.

Я хочу констатувати, що медична система на сьогодні набагато краще готова до протидії коронавірусу, ніж було на початку пандемії",- вважає очільник МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби.

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