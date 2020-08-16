Українські лікарні можуть прийняти більше 30 тисяч хворих Covid-19 – Степанов

У лікарнях для інфікованих коронавірусом виділено близько 34 тисяч ліжок

У лікарнях для інфікованих коронавірусом виділено близько 34 тисяч ліжок

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Міністр розповів, що у медзакладах є майже 9,5 тисяч ліжок з підведеним киснем для пацієнтів з Covid-19, водночас головам ОДА доручили збільшити їх кількість.

Степанов також зазначив, що постійно зростає кількість тестувань, необхідних для діагностики COVID-19, удосконалюються протоколи лікування, закуповується дедалі більше засобів індивідуального захисту для медиків.

Я хочу констатувати, що медична система на сьогодні набагато краще готова до протидії коронавірусу, ніж було на початку пандемії",- вважає очільник МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби.