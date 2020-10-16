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16 жовтня 2020, 12:51 2

У МОЗ кажуть, що в Україні ще немає піку захворюваності на коронавірус

16 жовтня 2020, 12:51 2
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Нині в Україні 287 231 хворий на COVID-19
Нині в Україні 287 231 хворий на COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Україна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом. У випадку недотримання карантинних правил кількість захворювань продовжить рости.

Про це в ефірі "Ранок з Україною" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що країна повинна бути мобілізована як ніколи і закликав громадян дотримуватися карантинних правил.

"Я вважаю, що це не пік захворюваності, кількість інфікованих буде збільшуватися, якщо ми не припинимо легковажно ставитися до правил і рекомендацій", - сказав Степанов.

Також міністр зазначив, що після того, як з'явиться вакцина від коронавірусу і її отримає Україна, першими отримають щеплення люди з групи ризику, серед яких і медпрацівники.

"Є групи ризику за професійною ознакою - це медичні працівники. Нам потрібно, щоб вони завжди були в строю, щоб вони могли виконувати свої обов'язки. На наших медпрацівників зараз велике навантаження і шалена відповідальність за життя людей. Тому вони перш за все повинні бути захищені ", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що до кінця наступного тижня очікується поставка в області України препарату "Ремдесивір", який використовують при лікуванні коронавірусу. У МОЗ заявили, що отримають 18 тисяч доз цього лікарського засобу.

коронавірус Україна міністр хвороба МОЗ
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