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27 листопада 2020, 10:28 4

Нові рішення щодо посилення карантину навряд чи ухвалять до наступної середи - Немчінов

27 листопада 2020, 10:28 4
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Рішення будуть прийматися за підсумками аналізу трьох тижнів карантину вихідного дня
Рішення будуть прийматися за підсумками аналізу трьох тижнів карантину вихідного дня
Фото: ukrinform.ua
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Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що до наступної середи уряд навряд чи ухвалить будь-які рішення щодо введення інших карантинних обмежень або скасування карантину вихідного дня.

Як передає RegioNews, про це Немчінов розповів у ранковому ефірі телеканалу "Україна 24".

Я не думаю, що до середи взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як ми будемо продовжувати чи змінювати карантинну політику. Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію та порівнює із прогнозами, які були, паралельно працюють аналітичні центри при уряді та в профільних міністерствах, у першу чергу у МОЗ. Є і пропозиції, які будуть виноситися на засідання уряду", - сказав Немчінов.

За словами міністра, за підсумками аналізу загалом трьох тижнів карантину вихідного дня буде ухвалюватися відповідне рішення. "Всі ми слідкуємо за щоденними даними щодо захворюваності та можемо проаналізувати, наскільки ... крива зростала протягом кількох тижнів", - зауважив Немчінов.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні терміном не менш ніж на три тижні. На його думку, локдаун треба вводити як можна швидше.

Згодом у Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун і заявили, що президент розглядає суворий карантин як "крайній захід”.

коронавірус Кабмін карантин МОЗ локдаун
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