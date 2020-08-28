"Червона зона": в Івано-Франківську мітингують проти посилення карантину

Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням

Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням

Фото: ratusha.if.ua

В Івано-Франківську перед міською радою мітингують підприємці - вони проти того, щоб їх бізнес закривали через потрапляння міста в "червону зону".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Місто має потрапити у "червону зону" починаючи з 31 серпня: через це не відкриються школи та дитсадки, а громадський транспорт припинить свій рух.

Долучилися до протесту і приватні перевізники. Вони закликають владу не позбавляли їх конституційних прав, зокрема – права на працю, на зайняття підприємницькою діяльністю.

"Мені треба дітей годувати. Як вижити? Зараз немає стоячих. Тільки сидячі місця. Якщо до березня в день заробляли приблизно 500-600 гривень з автобуса, то тепер – удвічі менше. Навіть не хочу думати, що буде далі", – скаржиться перевізник Віталій.

Мітингувальників підтримує і депутат міської ради Роман Марцінків.

"Це обмеження громадських прав людей і ми вийшли сказати, що ми не дозволимо, щоб хтось ставив правила для нас. Усі розуміють про небезпеку даного захворювання, але люди дотримуються правил. Ми вийшли разом сказати, що ми проти переведення Івано-Франківська в червону зону”, - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликає "київську владу" переглянути рішення про віднесення міста до "червоної" зони за рівнем карантинних обмежень через поширення COVID-19.