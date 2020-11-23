У МВС заявили, що поліція не буде примушувати мерів виконувати карантин незаконними методами

Там кажуть, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону

Там кажуть, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону

Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували відмову міських голів посилювати карантин. У МВС запевнили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону.

"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - сказав Геращенко.

Зазначимо, в Україні діє штраф за порушення карантину, який отримують конкретні підприємці або керівники установ. В перші вихідні, коли ввели посилений карантин, поліція склала 1960 адмінпротоколів і закрила понад дві тисячі закладів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада готується до введення локдауну.