У МВС заявили, що поліція не буде примушувати мерів виконувати карантин незаконними методами
Там кажуть, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону
Там кажуть, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону
У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували відмову міських голів посилювати карантин. У МВС запевнили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону.
"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - сказав Геращенко.
Зазначимо, в Україні діє штраф за порушення карантину, який отримують конкретні підприємці або керівники установ. В перші вихідні, коли ввели посилений карантин, поліція склала 1960 адмінпротоколів і закрила понад дві тисячі закладів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада готується до введення локдауну.
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