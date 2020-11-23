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23 листопада 2020, 10:21 39

У МВС заявили, що поліція не буде примушувати мерів виконувати карантин незаконними методами

23 листопада 2020, 10:21 39
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Там кажуть, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону
Там кажуть, що поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону
Фото: МВС
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У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували відмову міських голів посилювати карантин. У МВС запевнили, що примушувати до цього незаконними методами не будуть.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, поліція буде виконувати свої обов'язки в рамках закону.

"Незаконних дій з примусу мерів дотримуватися карантину - не планується", - сказав Геращенко.

Зазначимо, в Україні діє штраф за порушення карантину, який отримують конкретні підприємці або керівники установ. В перші вихідні, коли ввели посилений карантин, поліція склала 1960 адмінпротоколів і закрила понад дві тисячі закладів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада готується до введення локдауну.

коронавірус Україна карантин мер МВС
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